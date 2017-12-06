الحرائق تلتهم كاليفورنيا الأمريكية.. وحاكمها يعلن الطوارئ

تواصل – وكالات:

بعدما فقد رجال الإطفاء الأمل في السيطرة على الحرائق المشتعلة في ولاية كاليفورنيا، أعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون، الأربعاء، حالة الطوارئ، للاستعداد لإجلاء أكثر من 20 مليون شخص يعيشون بالولاية.

وأظھرت مقاطع فیديو بثتھا وكالات الأنباء أو صورھا مقیمون في الولاية لقطات مخیفة لألسنة اللھب المنبعثة من الحرائق، التي حوّلت مئات المنازل إلى رماد، في مدينة فینتورا في ولاية كالیفورنیا الأمريكیة، أمس الثلاثاء، وأجبرت آلاف السكان على النزوح.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى جراء الحريق، لكن محطة Kabc الأمريكیة، قالت ‘‘إن شخصا لقي حتفه في حادث تصادم سیارة أثناء الفرار من المنطقة‘‘.