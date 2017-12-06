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«الجارديان»: انتفاضة فلسطينية محتملة بسبب قرار «ترامب»

«الجارديان»: انتفاضة فلسطينية محتملة بسبب قرار «ترامب»
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تواصل – سامر محمد:

أبرزت صحيفة “الجارديان” البريطانية، دعوات أطلقت بين أوساط الفلسطينيين لإشعال انتفاضة جديدة، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

واعتبرت الصحيفة، أن إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” يمثل تحديا للمعارضة العالمية الساحقة.

وأشارت إلى أن قراره ووجه بالإدانة من قبل حلفاء للولايات المتحدة، ورد فعل غاضب من القادة الفلسطينيين وفي العالم الإسلامي، خاصة من تركيا والأردن ومصر ولبنان.

ونقلت الصحيفة، من داخل مخيم شعفاط في القدس ردود أفعال الشباب الفلسطيني، حيث رصدت تنامي الغضب لديهم خلال مشاهدتهم إعلان “ترامب” مترجما على شاشات التلفاز في أحد النوادي الاجتماعية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بعض المراقبين رأوا أن إعلان “ترامب” يمثل هدية سياسية لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” فيما يتعلق بالتنازلات المستقبلية المتوقعة على مائدة المفاوضات، لكن لا يعرف بعد ما الذي سيعرضه “نتنياهو” في المقابل، وما الذي دفع الولايات المتحدة لهذا الأمر مقدما قبل إجراء محادثات جوهرية.

وتحدثت الصحيفة عن أن “ترامب” بعد إصداره أمرا لوزارة الخارجية للبدء في نقل السفارة الأمريكية للقدس، جلس على طاولة في البيت الأبيض وقام بعمل شيء يبدو أن تأثيره يتعارض مع ما أعلنه، وهو التوقيع على تأجيل نقل السفارة للقدس كما فعل الرؤساء الأمريكيين السابقين.

ورأى مسؤولون في البيت الأبيض عدم وجود تناقض بين الأمرين، لأن التوقيع على تأجيل نقل السفارة ضروري لمنع حدوث تقليص في ميزانية وزارة الخارجية باعتبار أن نقل السفارة فعليا سيستغرق سنوات، وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن الرؤساء السابقين وقعوا على تأجيل نقل السفارة حتى لا تنقل فعليا، إلا أن “ترامب” وجه بالبدء في التحرك العملي لنقلها.

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