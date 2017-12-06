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نتيجة التدفئة بالفحم.. وفاة 3 أشخاص اختناقاً في نجران

نتيجة التدفئة بالفحم.. وفاة 3 أشخاص اختناقاً في نجران
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تواصل – فريق التحرير:

تُوفي ثلاثة أشخاص، بينما أُصِيبَ رابع بحالة اختناق، في نجران؛ بِسَبَبِ الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن تشغيل مدفئة تعمل بالفحم في غرفة مغلقة الأبواب والنوافذ.

وقَالَتْ إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، عبر حسابها بموقع “تويتر” إن “مَدَنِيّ نجران” بَاشَر بَلَاغَاً عن احتجاز أربعة أشخاص داخل غرفة (مغلقة النوافذ)؛ نَتَج عنه وفاة ثلاثة ونقل الأخير للمُسْتَشْفَى، نَتِيجَة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن التدفئة بالفحم.

وكان الدِّفَاع الْمَدَنِيّ قد حَذَّرَ من استخدام أجهزة التدفئة، لا سيما التي تعمل بالفحم، دون وجود تهوية مناسبة.

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