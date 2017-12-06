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بسبب التحرش.. تصاعد المطالبات باستقالة عضو يهودي بارز في «الشيوخ» الأمريكي

بسبب التحرش.. تصاعد المطالبات باستقالة عضو يهودي بارز في «الشيوخ» الأمريكي
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تواصل – سامر محمد:

تصاعدت الدعوات من قبل أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة باستقالة أحد أبرز الأعضاء اليهود في المجلس، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت له بالتحرش الجنسي.

وأشارت شبكة “سي بي إس” الأمريكية إلى أن 12 سيناتوراً بمجلس الشيوخ انضموا للدعوات المطالبة باستقالة السيناتور اليهودي الأمريكي “آل فرانكين”.

وتحدثت الشبكة عن أن مكتبه ذَكَرَ أَنَّ “آل فرانكين” سيصدر صباح اليوم بياناً يتعلق بالأحداث يحدد فيه موقفه، لافتة إلى أن الضغط الجديد الذي يواجهه تصاعد بعد تقرير جديد عن أنه حاول تقبيل امْرَأَة بالقوة في 2006م.

وأَضَافَت أن “آل فرانكين” يواجه اتهامات أُخْرَى بالتحرش الجنسي وسوء السلوك؛ وَهُوَ مَا دَفَعَ السيناتور الدِيمُقْرَاطِيّ “مايكل بينيت” للتَغْرِيد على حسابه في “تويتر” بأن التحرش الجنسي وسوء السلوك غير مقبول مطلقاً، معبراً عن تفهمه بأن زميله الدِيمُقْرَاطِيّ “آل فرانكين” سيتخذ القرار الصحيح ويعلن عن استقالته صباح اليوم.

تأتي تلك الضغوط المتزايدة في أعقاب استقالة أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الدِيمُقْرَاطِيّ قبل ساعات بعد اتهامات وجهت إليه من قبل موظفات عملن معه في الماضي بالتحرش بهن.

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