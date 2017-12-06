الرئيس الفلسطيني: «القدس» عاصمة فلسطين الأبدية وإعلان «ترامب» لن يغير شيئاً

تواصل – وكالات:

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني “لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أَي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن؛ كَوْنها مدينة فلسطينية عَرَبِيّة مسيحية إسلامية، عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.

واعتبر عباس، خلال خطاب ألقاه، تعليقاً على قرار ترامب، أن مَا حدث يعني بوضوح أن أمريكا اختارت الانسحاب من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.

وأَضَافَ أن واشنطن بذلك القرار تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدَّوْلِيَّة والثنائية وفضلت أن تتجاهل، وأن تناقض الإجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية والمنظمات الإقليمية خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع القدس.

وَأكَّدَ أن قرار ترامب يصب في خدمة الجماعات المتطرفة التي تحاول تحويل الصراع في منطقتنا إلى حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعاً حَرِجَة في أتون صراعات دَوْلِيّة وحروب لا تَنْتَهِي، وَهُوَ مَا حذرنا منه على الدوام وأكدنا حرصنا على رفضه ومحاربته.

وأَوْضَحَ أن الإِجْرَاءَات الأمريكية تمثل مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدَّوْلِيَّة، وتشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان و”الأبارتهايد” والتطهير العرقي، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الفلسطينية.