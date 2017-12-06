في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث تطورات الأحداث مع الرئيس التركي

تواصل – واس:
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
تواصل – واس:
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
الله يجمع شمل المسلمين عالحق..وينصرهم على من عاداهم