في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث تطورات الأحداث مع الرئيس التركي

تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.