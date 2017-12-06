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في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث تطورات الأحداث مع الرئيس التركي

في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث تطورات الأحداث مع الرئيس التركي
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الله يجمع شمل المسلمين عالحق..وينصرهم على من عاداهم

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