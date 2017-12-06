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جامعة الطائف تنفي إلزام أعضاء هيئة التدريس بـ«البصمة»

جامعة الطائف تنفي إلزام أعضاء هيئة التدريس بـ«البصمة»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة الطائف أنه لا صحة لما تم نشره عبر إحدى الصحف بإلزامها أعضاء هَيْئَة التدريس لديها بنظام البصمة في تسجيل الحضور والانصراف.

وأَصْدَرَت الجامعة بياناً، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أشارت فيه إلى أن التعميم المشار إليه في سياق الخبر ذكر بوضوح أن عِمَادَة التعليم الإِلِكْتُرُونِيّ وتقنية المعلومات في الجامعة ستبدأ تنفيذ مشروعي نظام الحضور والانصراف ونظام الدخول المركزي باستخدام البطاقات التعريفية، وهما مشروعان منفصلان تعمل العِمَادَة على تنفيذهما حَالِيَّاً، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، ولم يتطرق إلى إلزام هَيْئَة التدريس على الإطلاق بالبصمة.

وأوضحت الجامعة أن التعميم نَصّ بوضوح على توجيه كافة أعضاء هَيْئَة التدريس بالحضور للصالة الرياضية بعِمَادَة شؤون الطلاب، لتحديث بياناتهم وإِصْدَار البطاقات التعريفية الجديدة فقط، وهي بطاقات خَاصَّة بتنظيم دخول وخروج أعضاء هَيْئَة التدريس وغيرهم من منسوبي الجامعة والتعريف بهوياتهم، ولا علاقة لها بنظام الحضور والانصراف الخاص بالموظفين فقط، ولا يعني إطلاقاً أعضاء هَيْئَة التدريس.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن التعميم لم يتطرق أَبَدَاً إلى مَا ورد نصاً في الخبر بربط الإِجْرَاءَات الخَاصَّة بإِصْدَار البطاقات التعريفية برفع مستوى الانضباطية.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    Rakan almalki

    من المفترض هذا اللي يصير وبعد كل محاضره يبصم

    مو يغيب الدكتور وااطلاب يحضروا وما عندهم خبر انه الدكتور غايب

    واذا الطلاب واذا تاخر الدكتور والطلاب مشوا يحاسبهم ليش مشيتوا

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