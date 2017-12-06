رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، اعترافه رسمياً بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، قائلا ‘‘آن الآوان للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأنه قرار تأخر كثيرا‘‘.

وأضاف ترامب، في خطاب، أنه حان الوقت للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، مؤكدًا أنه يفي اليوم بوعد أمريكا، وأن الاعتراف يكون في مصلحة الولايات المتحدة، وفي مصلحة السلام بين إسرائيل وفلسطين.