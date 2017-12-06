الرياض.. تأهيل منسوبات العلاقات والإعلام التربوي ببرنامج الفيديو «أدوبي بريمير» (صور)

تواصل – هياء الدكان:

اختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة التعليم البرامج الإعلامية ‏والدورات التأهيلية المتخصصة التي نظمتها، بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية ببرنامج: “تحرير الفيديو – أدوبي بريمير”، والذي قدمته بتميز المدربة جواهر محمد الحيدر، واستمر لمدة خمسة أَيَّام بواقع 25 ساعة تدريبية ونفذ بمقر مركز الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي النسائي للتدريب بشمال الرياض.

وقد تنوع البرنامج في المحتوى ابتداءً بتعريف المونتاج وركائزه ومن تعريفاته: “ترتيب لقطات الفيلم وَفْقَ شروط معينة للتتابع وللزمن” وكَيْفِيَّة وضع خطة مسبقة وهدف وجمع معلومات وبيانات مناسبة للفيلم، أو للمادة المراد إِخْرَاجها وانتهاء بتصميم المتدربات في آخر يوم تدريبي لمشروع الدورة وَهُوَ مونتاج كامل لمقاطع فيديو تصدر على شكل فيلم يكون له هدف محدد، ويطبق فيه التقنيات التي تم تعلمها خلال الدورة، ومنها القص والدمج وإدخال مؤثرات والتحكم بالألوان وحركات الدخول والتنقل والإنهاء والصوت، وإِضَافَة الصور ومقاطع والكتابة عليها.

وحظي البرنامج بتدريب جواهر الحيدر ذات الخبرة النوعية، والحاصلة على ماجستير الإعلام الرقمي والتي أثنت مِنْ جَانِبِهِا على جهود المتدربات وإنتاجيتهن.

مِنْ جَانِبِهِن عبرت المتدربات عن إعجابهن بمَا قدم لهن، وتمكّن المدربة وسعة صدرها وجديتها، وتوافق ذلك مع حاجتهن المهنية والعملية، كما كان من المدربة لفتة جميلة حيث وزعت على جميع طاولات المتدربات هدايا تقديرية منها لهن أضفت عليهن نوعاً من الحماس والدافعية الجميلة مع أول يوم تدريبي في برنامج المونتاج وشكرنها على مبادرتها.

هذا، وقد نفذ ضمن البرامج والدورات التأهيلية التي نظمتها وزارة التعليم “دورة كتابة التقارير الصحفية، ودورة الإعلام الجديد في بناء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، ودورة في التحقق من الأخبار المنشورة، ودورة في فن الإتيكيت، ودورة مهارات أدوبي الليستريتر – أساسيات ومهارات الإنفوجرافيك المتحرك”.

وتمنت المتدربات اسْتِمْرَار هذه البرامج التطويرية والفرص المتاحة شاكرين ومقدرين جهد وزارة التعليم في تطوير مهارات منسوبيها، وللجهات المشاركة في التنفيذ والمدربين والمدربات عطاءهم ليكون الجميع يداً بيد لمجتمع متميز خبير بعون الله تعالى.