في استفزاز لمشاعر المسلمين.. «جوجل» يعتمد القدس عاصمة للكيان الصهيوني

تواصل – فريق التحرير:

رَصَدَت “تواصل”، مساء اليوم الأربعاء، اعتراف موقع البحث الإِلِكْتُرُونِيّ “جوجل” بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني، في استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

جاء هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة للكيان المحتل.

وبكتابة كلمة “عاصمة إسرائيل” في بحث جوجل الآن تظهر القدس عاصمةً للكيان المحتل، بعدما كان يظهر في البحث أن عاصمة كيان الاحتلال الصهيوني هي “تل أبيب”.

يُشَارُ إلى أن وزارة الخارجية السعودية، حذَّرت أمس الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على هذه الخطوة “التي من شأنها عرقلة مفاوضات السلام بين فلسطين والاحتلال الصهيوني”.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية ودول عَرَبِيّة وغربية، أعلنت رفضها للخطوة التي ينوي “ترامب” الإقدام عليها، حيث ذكر الأخير تصريحاً مستفزاً بأن “خطوته تأخرت كَثِيرَاً”.