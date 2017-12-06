شكاوى من زيادة رسوم المدارس الأهلية.. ومطالب باستثناء التعليم من «القيمة المضافة»

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى أولياء أمور من قيام ملاك مدارس أهلية باستباق قرار فرض ضريبة القيمة المُضَافَة، وأَضَافَوها بالفعل على بقية رسوم العام الدراسي الحالي، مهددين بعدم تسليم الشهادات للطلاب في نهاية العام، حال عدم تسديد تلك المصروفات المشمولة بالضريبة.

وقال أحد أولياء الأمور المتضررين، ويدعى “أحمد الزيد”، لبرنامج “الراصد”، إن المدارس الأهلية بالغت في طرح الرسوم بشكل كبير، دون معايير محددة، بينما لفت مذيع البرنامج إلى أن كَثِيرَاً من المدارس الأهلية لا تزال مبانيها مستأجرة؛ وَبِالتَّالِي فإن قرار زيادة الرسوم بهذه التقديرات يشوبها تساؤلات.

من ناحيته، قَالَ المستشار القانوني يحيى الشهراني، إن دولة الإِمَارَات استثنت القطاع التعليمي كاملاً من ضريبة القيمة المُضَافَة، مُطَالِبَاً بتنفيذ هذا الأَمْر في المملكة؛ منعاً لاستغلال أصحاب المدارس الأهلية الأَمْر لتحقيق أرباح زائدة.