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أول سماعة ذكية في العالم تُغنيك عن حمل هاتفك (صور)

أول سماعة ذكية في العالم تُغنيك عن حمل هاتفك (صور)
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تواصل – وكالات:

صممت شركة أمريكية ناشئة أول سماعة مستقلة لا تحتاج لهاتف ذكي، تعمل على إِجْرَاء مكالمات هاتفية وإِرْسَال واستقبال رسائل والاستماع إلى المقاطع الصوتية.

وتمنح السماعة مرتديها القدرة على مراقبة الحالة الصحية، واللياقة البدنية، بِالإِضَافَةِ إلى تأدية أكثر من 1500 مهارة عبر أمازون أليكسا، بواسطة الأوامر الصوتية.

تتيح سماعة “Vinci 2.0” المستخدم إمكانية ترك الهاتف في أَي مكان خلفه، والقيام بمُهِمَّة أُخْرَى خالي اليدين دون الحاجة لحمل هاتف ذكي، ويعتبر هذا مثالياً عند الذهاب إلى الصالات الرياضية، أو أداء تمارين رياضية خارج المنزل.

وترسل السماعة ترسل التنبيهات الهامة مباشرة من الهاتف، بغض النظر عن المسافة بين الهاتف وبين المستخدم، وتدعم أكثر من 20 لغة، حيث تمنح مرتديها التحكم في ميزاتها والمكالمات والرسائل عبر الأوامر الصوتية.

وبِفَضْل تقنية التوصيل العظمي، فإنها تتمتع بصوت نقي للغاية لا يشوبه أَي شائبة، نَظَرَاً لتوصيل الصوت إلى الأذن مباشرة، دون سماع أَي ضجيج أو ضوضاء ناتجة عن المحيط.

ومن المواصفات التقنية للسماعة، فهي مزودة بمعالج رباعي النواة، وتدعم واي فاي وشبكات الجيل الثالث والبلوتوث، وبطارية سعتها 600 ميلِّي أَمْبِير مصممة للشحن السريع، وتدوم ليوم كامل، ويبلغ وزنها 86 جراماً.

وتتوفر السماعة بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق والأسود، وتتوفر بإِصْدَارات مختلفة من حيث السعة الدَّاخِلِيَّة، إما 8 أو 16 أو 32 جيجابايت مع دعم لشبكات “ثري دي”، و”واي فاي”، و”بلوتوث”، تبدأ من 89 دُولَارَاً أمريكياً.

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