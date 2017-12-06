الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

تعرّف على عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة

تعرّف على عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تَفَاعُلاً مع الجمهور، وضع حساب القيمة المُضَافَة على الإنترنت، عِدَّة أسئلة متعلقة بالضريبة، مع وضع الإجابة الخَاصَّة بكل سؤال في شكل إنفوجراف.

وجاء السؤال الأول قَائِلاً: ‘‘ما هي عقوبة إِصْدَار فاتورة ضريبية من قبل منشآت غير مسجلة في ضريبة القيمة المُضَافَة‘‘؟

والعقوبة كما ذكر حساب القيمة المُضَافَة 100 ألف ريال كحد أقْصَى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أَي نظام آخر.

أما السؤال الثَّانِي فكان، مَا هي عقوبة التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المُضَافَة؟ وكانت الإجابة: العقوبة هي غرامة لا تقل عن قيمة ضريبة القيمة المستحقة، ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أَوْ الخدمات المهربة.

وجاء السؤال الثالث، عن عقوبة عدم تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المُضَافَة حَسْبَ الوقت المحدد؟ لتأتِي الإجابة بأن العقوبة هي الغرامة المالية وإيقاف الخدمات الحُكُومِيّة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«القيمة المضافة»: 5% ضريبة على السلع التي ستباع بعد 2018

«القيمة المضافة»: 5% ضريبة على السلع التي ستباع بعد 2018

هيئة الزكاة توضح فوائد تسجيل أكثر من منشأة كمجموعة ضريبية

هيئة الزكاة توضح فوائد تسجيل أكثر من منشأة كمجموعة ضريبية

«تداول» تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وشراء الأسهم

«تداول» تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وشراء الأسهم

الخطوط السعودية: قائمة بالخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة.. قريباً

الخطوط السعودية: قائمة بالخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة.. قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد
فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد
قيادات مسلمي أمريكا: قرار ترامب بشأن القدس مدمر ومتهور
تقارير وحوارات

قيادات مسلمي أمريكا: قرار ترامب بشأن القدس مدمر ومتهور

المزيد
المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»
تقارير وحوارات

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>