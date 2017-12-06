تعرّف على عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة

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تَفَاعُلاً مع الجمهور، وضع حساب القيمة المُضَافَة على الإنترنت، عِدَّة أسئلة متعلقة بالضريبة، مع وضع الإجابة الخَاصَّة بكل سؤال في شكل إنفوجراف.

وجاء السؤال الأول قَائِلاً: ‘‘ما هي عقوبة إِصْدَار فاتورة ضريبية من قبل منشآت غير مسجلة في ضريبة القيمة المُضَافَة‘‘؟

والعقوبة كما ذكر حساب القيمة المُضَافَة 100 ألف ريال كحد أقْصَى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أَي نظام آخر.

أما السؤال الثَّانِي فكان، مَا هي عقوبة التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المُضَافَة؟ وكانت الإجابة: العقوبة هي غرامة لا تقل عن قيمة ضريبة القيمة المستحقة، ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أَوْ الخدمات المهربة.

وجاء السؤال الثالث، عن عقوبة عدم تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المُضَافَة حَسْبَ الوقت المحدد؟ لتأتِي الإجابة بأن العقوبة هي الغرامة المالية وإيقاف الخدمات الحُكُومِيّة.