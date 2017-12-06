«الريحان».. عشب مذهل يكافح فيروساً جلدياً منتشراً

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة، عن أن نبات “الريحان” هو مصدر لفيتايمن “أ” و”ب” و” – 9″ و”سي”، إلى جانب المعادن مثل الكالسيوم، والماغنسيوم، والنحاس، والحديد، وحمض “اليورسوليك”، ويحارب فيروس “الهربس” الجلدي المنتشر.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها خبيرة التغذية والعلاج بالأعشاب الطبيعية بالمركز الوطني الفرنسي للزراعة ماري سيلين جاكيه، أن “الريحان” هو مثل النعناع تستخدم أوراقه طازجة ويتم وضعها على السلطة وعلى الفطائر وبيض الأومليت.

وأكدت أن “الريحان” مضاد للأكسدة ويساعد في مكافحة الضغوط النفسية وتقدم السن، وزيت الريحان يستخدم كمضاد للبكتيريا والميكروبات، وكذلك ضد فيروس “الهربس”.

ويستخدم “الريحان” لتطهير الجهاز التنفسي من السموم، وتخفيف الغازات والانتفاخات، فَضْلاً عن خصائصه المضادة للالتهابات، وعناصره المضادة للأكسدة.