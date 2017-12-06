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«مرور حائل» ينفذ حملة أمنية ويضبط عدداً من المركبات المخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

بتوجيهات من اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، مدير شرطة منطقة حائل، نفذت إدارة مرور المنطقة حملة أمنية ومرورية على الميادين المحيطة بالمدارس، لضبط أَي تجاوزات لأنظمة المرور، وذلك بإشراف ومتابعة من العقيد دحيم بن سالم الشبرمي مدير المرور.

وَأكَّدَ المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه على إِثْر الحملة، تم ضبط عدد من المركبات وإحالة قائديها للهَيْئَة المرورية؛ تَمْهِيدَاً لتطبيق النظام بحقهم.

وأَضَافَ، تهيب شرطة منطقة حائل، بجميع قائدي المركبات بأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال الأمن بما يُسْهِم برفع مستوى السلامة المرورية.

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