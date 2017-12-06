الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لـ«الأمر بالمعروف» و«الإفتاء»

تواصل – واس:

عقدت هَيْئَة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اجتماعها في قصر اليمامة اليوم برئاسة مَعَالِي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي رئيس هَيْئَة المركز خالد بن عبدالرحمن العيسى، وبحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز معال/ي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأصحاب السمو والمَعَالِي والسعادة أعضاء الهَيْئَة.

وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، منها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لكل من الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإِفْتَاء، والموافقة على تعاون المركز مع عدد من الجهات الدَّوْلِيَّة المتخصصة في الأرشيفات، وعدد من القرارات التنظيمية لأَعْمَال المركز.

كما استعرضت هَيْئَة المركز عَدَدَاً من الموضوعات والتي شَمِلَت تَقْرِيرَاً عن مشاركة المركز في اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّ، وكذلك إِنْجَازات المركز في الفترة السابقة والمتمثلة في المشاركة في المحافل الدَّوْلِيَّة مثل المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للأرشيف، واحتفاليات يوم الوثيقة العَرَبِيّة، بِالإِضَافَةِ إلى الفعاليات المحلية مثل المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومؤتمر جمعية المكتبات والمعلومات السعودية.

كما أحيطت هَيْئَة المركز بتدشين البوابة الإِلِكْتُرُونِيّة للمركز والتي تقدم خدمات وثائقية للجهات الحُكُومِيّة والأَفْرَاد، وكذلك إطلاق برنامج التدريب الوثائقي، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة مِنْ أَجْلِ تعزيز الوعي الوثائقي، ورفع مهارات وقدرات العاملين في مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحُكُومِيّة.