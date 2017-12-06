الرياض.. رصد 66 مخالفة لقرار «تأنيث المحلات» وإتلاف 162 كجم لحوم فاسدة

تواصل – الرياض:

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة العمل في الرياض 7 مخالفات في عدد من المحلات، كما تم رصد 66 مخالفة لقرار تأنيث وتوطين المستلزمات النسائية، ومخالفتين لقرار توطين الاتصالات، وتم القبض على 18 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، أُحيلوا جميعهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

وفي عنيزة، أغلقت بلدية المحافظة 3 منشآت صحية لمخالفتها للأنظمة والاشتراطات الخاصة بالبلدية، كما صادرت أكثر من 162 كيلوجراماً من اللحوم يتم تجهيزها وتقطيعها داخل سكن عمال، وتمت مخالفتها بغرامة مالية على ذلك وإغلاق المنشأة التابعة للعمال، إضافة إلى ضبط أكثر من 73 مخالفة لمنشآت صحية مخالفة.

وفي الروضة أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الطار أنه تم إزالة 40 مخيماً وحظيرة ماشية، وحجزت البلدية 9 سيارات لباعة أعلاف، وسلمت 8 عمال مخالفين للجهات المختصة، وذلك خلال حملاتها على أصحاب المخيمات وباعة الأعلاف المخالفين في حي البيان وحي الرمال.

فيما أغلقت بلدية الخفجي منشأتين ومصنعَ خرسانة، حسبما أكد رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، ضمن حملة موسعة على محطات الوقود ومركز السفانية للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية للأغذية، وسريان الرخص المهنية للمحلات والشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت، مضيفاً أنه تم إتلاف نحو 18 كيلوغراماً من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.