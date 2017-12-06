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حصاد «وطن بلا مخالف»: إيقاف 160 ألف شخص وترحيل 27 ألفاً
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” البيان الصحفي العاشر لحصاد حملة “وطن بلا مخالف” لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن عدد الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية بمناطق المملكة كافة بلغ 159407 مخالفين، منهم 89651 مخالفاً لنظام الإقامة، و45063 مخالفاً لأنظمة العمل، و24693 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط 1838 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، معظمهم من الجنسية اليمنية بنسبة 78%، تليها الجنسية الإثيوبية بنسبة 21%، ثم 1% جنسيات أخرى، وأنه تم ترحيل 1585 منهم، وضبط 36 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت أن إجمالي الوافدين الذين يتم حالياً إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 15092 وافداً، منهم 13250 رجلاً، 1842 امرأة.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المخالفين، قالت الوزارة إنه تم توقيع عقوبات فورية على 18108 مخالفين، وإحالة 19931 آخرين للحصول على وثائق سفر، و20861 لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 27388 مخالفاً.

وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بلغ 426 شخصاً، منهم 71 مواطناً، تم إيقافهم، وإخلاء سبيل 49 منهم، بعد توقيع العقوبات النظامية الفورية بحقهم، ولا يزال 22 محتجزين، ما زالت الجهات المختصة تستكمل إجراءات تنفيذ الأنظمة بحقهم.

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