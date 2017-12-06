جدة.. خبراء 7 دول يحددون الكائنات المهددة بالانقراض في البحر الأحمر

تواصل – جدة:

اختتمت ورشة العمل الإقليمية حول تقييم القائمة الحمراء للأنواع المهددة والمعرضة لخطر الانقراض في البحر الأحمر وخليج عدن فعالياتها اليوم الأربعاء، بمقر الهَيْئَة العامة للأَرْصَاد بجدة؛ بهَدَف تحديد القائمة الحمراء للأنواع التي قد تكون معرضة لخطر الانقراض.

واسْتَهْدَفت الورشة إتاحة الفرصة لهَيْئَة الأَرْصَاد ودول الإقليم لاتخاذ إِجْرَاءَات احترازية للمحافظة على هذه الكائنات وتنميتها وكَيْفِيَّة تقييم العوامل المختلفة المؤثرة في خطر الانقراض.

وأَوْضَحَ أمين عام الهَيْئَة الإقليمية الدكتور أيمن أبو غرارة أن الهدف من إِقَامَة الورشة يتمحور في بناء القدرات وتكوين فريق عمل من الإقليم يكون قادراً على القيام بتقييم دَوْرِي لوضع الأحياء البحرية، إِضَافَةً إلى تدريب المشاركين على تحسين القدرات من خلال تزويدهم بدليل واضح عن كَيْفِيَّة تقييم العوامل المختلفة المؤثرة في خطر الانقراض، وتطبيق نظام يُسهل إِجْرَاء مقارنات بين مختلف الأصناف الحية، وتنمية قدراتهم على فهم أفضل الطرق التي يتم بها تصنيف الأنواع، علاوة على مناقشة إمكانية الوصول إلى نظام موحد يمكن تطبيقه على مستوى الإقليم لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت أبو غرارة إلى أنه من المعروف أن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تَتَمَيَّز بالتنوع العَالِي من الكائنات البحرية وخُصُوصَاً الكائنات الكبيرة، التي تضم الحيتان والدلافين وعرائس البحر (الأطوم) وأسماك القرش، وغيرها من الكائنات المُهِمَّة والنادرة التي تستوطن مياه البحر الأحمر فقط، وتحرص الهَيْئَة الإقليمية على المحافظة على هذا التنوع الفريد من الأحياء البحرية واستدامته في بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والابتعاد بها عن أخطار الانقراض.

وشهدت فعاليات الورشة التدريبية مشاركة نحو 25 من المهتمين والمختصين في التنوع البيولوجي والباحثين، ومديري المحميات البحرية بالدول الأعضاء في الهَيْئَة، التي تمثل المملكة: مصر، الأردن، جيبوتي، السودان، الصومال، واليمن.