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اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الإعلان الأمريكي بشأن القدس

اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الإعلان الأمريكي بشأن القدس
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تواصل – فريق التحرير:

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورة غير عادية؛ بناءً على طلب كل من الأردن وفلسطين دعمته المغرب؛ للنظر في التطورات الخاصة بالإعلان المرتقب لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بشأن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وسيناقش الاجتماع، يوم السبت المقبل، التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير المحتمل في الموقف الأمريكي الذي يمس مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.

وأكدت المذكرة الصادرة عن مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، اليوم، أن الإعلان الأمريكي المرتقب يعد خرقاً سافراً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة.

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