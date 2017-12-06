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«دمي لمجتمعي».. الجالية البرماوية بالمملكة يتبرعون بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

«دمي لمجتمعي».. الجالية البرماوية بالمملكة يتبرعون بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي
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تواصل – فريق التحرير:

تحت شعار “دمي لمجتمعي”، نظم فرع مكتب جالية بورما بالنكاسة في مكة، حملة تبرع بالدم للجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بِالإِضَافَةِ للمواطنين والمقيمين، بالتعاون مع بنك الدم والمختبر بمُسْتَشْفَى حراء، ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وشارك في الحملة أكثر من 70 شَخْصَاً من أبناء الجالية البرماوية، قائلين: إن هذه الحملة جاءت وفاءً وفداءً لِهَذَا الوطن الذي قدم لهم الكثير، ولإنقاذ حياة المرضى.

وعبّر فني المختبر من بنك الدم د. عمار الحتيرشي عن سعادته بهذه المُبَادَرَة التي وصفها بالجميلة من الأشقاء البرماويين وقال: “هذا ليس بغريب عليهم فهم أهل وفاء وكرم وتوافدهم اليوم بشكل ملحوظ من كثرة المقبلين والمبادرين يدل على ذلك”.

بِدَوْرِهِ، قَالَ مدير فرع مكتب الجالية بالنكاسة فيصل فاضل: إن أبناء الجالية البرماوية جاؤوا من 16 حياً للمشاركة في الحملة؛ لما لهم من واجب تجاه هذا الوطن المعطاء، الذي أواهم مُنْذُ أكثر من 70 عَامَاً بعد أن فروا من ديارهم؛ حِفَاظَاً على دينهم من بطش الحكومة البوذية.

وَأكَّدَ المتبرع خالد نور الحق أن المشاركين كَانُوا مسرورين بهذه الحملة، وأبدوا رغبتهم في المشاركة في مزيد من الحملات القادمة، وأنهم مستعدون للفداء بأرواحهم حماية لبلاد الحرمين من الأعداء.

وكان حساب مُسْتَشْفَى حراء بموقع “تويتر” قد نشر عَدَدَاً من صور المتبرعين من الجالية البرماوية، مُثَمِّنَاً مبادرتهم واللفتة الإِنْسَانية التي قدموها.

 

 

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