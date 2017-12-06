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تطبيق جديد يعالج مشكلة «الذاكرة الممتلئة» بهواتف أندرويد

تطبيق جديد يعالج مشكلة «الذاكرة الممتلئة» بهواتف أندرويد
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “جوجل” تطبيقًا جديداً لمعاجلة واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها مستخدمو أندرويد.

ويساعد تطبيق “Files Go” الجديد المستخدم على معالجة مشكلة الذاكرة الممتلئة التي يعاني منها الكثير من مستخدمي أندرويد، والتي تؤدي إلى بطء ملحوظ في عمل الهاتف وتعيق تحميل البيانات أو الصور ومقاطع الفيديو الجديدة.

ووفقاً للخبراء فإن الخوارزميات الذكية التي زودت بها “جوجل” هذا التطبيق تستطيع تحديد الملفات الموجودة في الهاتف والتي تعد أقل ضرورة للمستخدم ليقوم بحذفها وبالتالي إفراغ الذاكرة من حمل إضافي غير مرغوب به.

كما أن التطبيق نفسه يقوم بتحديد الملفات الملحقة غير الضرورية التي تحمل في ذاكرة الهاتف أثناء تصفح المستخدم لصفحات ومواقع الإنترنت وتضيف عبئاً على ذاكرة الوصول العشوائي وتقوم بمحيها تلقائيا أو نقلها لبطاقة الذاكرة الخارجية “SD” ما يسرع من عمل الجهاز أو الهاتف الذكي.

والميزة المهمة الأخرى في “Files Go” هو أنه يمكن المستخدم من نقل الملفات والبيانات الموجودة في الجهاز إلى آخر قريب عن طريق استخدام البلوتوث وبسرعة نقل تصل إلى 125 ميجابايت في الثانية.

ويشير الخبراء في “جوجل” إلى أن هذا التطبيق الذي يمكن تحميله على الأجهزة المزودة بنظام أندرويد 5.0 والأنظمة الأحدث سيساعد الكثير من المستخدمين الذين يسكنون في البلدان التي تعاني من بطء في سرعة الإنترنت.

 

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