الرياض.. «لبؤة» هاربة تفزع سالكي أحد الطرق بـ«ثادق» والأمن يتدخل (صور)

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تَمَكَّنَت دوريات الأمن بالرياض من السيطرة على لبؤة هاربة تَسَبَّبَت في إحداث حالة من الفزع والرعب بين مرتادي طريق الحسي بمحافظة ثادق بمنطقة الرياض.

وفي التفاصيل تلقت دوريات الأمن بَلَاغَاً، صباح اليوم الأربعاء، من أحد المارة، أَفَادَ بوجود لبؤة هاربة بعد جسر روضة سدير وساسكو على طريق الحسي، وعَلَى الْفَوْرِ انتقلت الدوريات الأمنية لمباشرة الموقع، وتَمَكَّنَت من السيطرة على اللبؤة.

وأَوْضَحَ الإعلامي فيصل المويجد أن رجال الدوريات تمكنوا من الإمساك بها، وربطوها من عنقها بحبل ونقلوها معهم في الدورية إلى حديقة الحيوانات بالرياض.