3 مواطنين يقدمون شقة جديدة لأسرة الطفل مازن

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قام ثلاثة مواطنين بتقديم شقة مؤثثة بالكامل لأسرة الطفل مازن كبمبادرة إنسانية لإدخال السعادة على أسرته بعد نشره مقطع فيديو يعبر فيه عن فرحته الشديدة بمنزله الجديد رغم بساطة المنزل، كما قدموا له بعض الهدايا في بيته.

واتفق المواطنون الثلاثة بعد زيارة مازن في منزله، على توفير شقة جديدة مؤثثة بالكامل لأمه، وتواصلوا مع إحدى الشركات المتخصصة في الفنادق، والتي تكفلت بدفع إيجار شقة جديدة لمدة 5 سنوات، فيما تولت إحدى المؤسسات الخيرية إعادة طلاء الشقة، وتركيب المطبخ والإنارة.

كما وفرت إحدى شركات المفروشات ثلاث غرف بالإضافة إلى جلسة للعائلة، فيما تكفلت إحدى شركات الإلكترونيات، بتوفير جميع الأجهزة الكهربائية، وأخرى وفرت الأواني وأدوات المطبخ.

وقرر أصحاب المبادرة مفاجأة أسرة مازن أثناء تسليمهم الشقة لإدخال السرور عليهم، حيث قاموا بدعوتهم للشقة على أنها لأحد أصحاب المبادرة، ومن ثم أخبروهم بأنها لهم.