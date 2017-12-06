أمانة عسير تكشف تفاصيل الاعتداء على رئيس بلدية بارق بسلاح أبيض

تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل أمانة عسير علي القحطاني: إن المواطن الذي تهجم على رئيس بَلَدِيَّة بارق بسلاح أبيض كان آتياً متحفزاً ومستعداً للاعتداء؛ بِسَبَبِ إِزَالَة تعديات تخصه على حرم الطريق المؤدي إلى مَكَّة الْمُكَرَّمَة، وكات بصدد تقديم شكوى.

وَأَشَارَ القحطاني إلى أنه بعد التفاهم معه بخصوص شكواه، اكتشف موظفو البَلَدِيَّة أنه يحمل في طيات ملابسه سلاحاً أبيضَ، بادر بمحاولة استخدامه ضد رئيس بَلَدِيَّة بارق في مكتبه.

وأَضَافَ أنه بعد السيطرة عليه، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي تحفظت عليه، وأُحِيلَت أوراقه إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم حَسْبَ الاختصاص.

وعن تفاصيل التعديات التي تخص المواطن المذكور، والتي تَمَّت إزالتها، قَالَ “القحطاني”: إنها كانت عبارة عن سور من البلوك تجاوز حدود الشارع بمترين وبطول يقارب 20 متراً.