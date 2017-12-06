عمال شركات يفترشون العراء وينامون داخل «أنبوب خرساني».. و«العمل» تباشر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَت مجموعة من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل إساءة معاملة عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في مدينة الرياض للعمال المكلفين بحراسة الآليات والمعدات لَيْلاً في مواقع العمل.

وأَظْهَرَت الصور العمال وهم ينامون في العراء في درجات حرارة منخفضة، وتُساء معاملتهم من خلال عدم توفير أمَاكِن ملائمة للنوم في مواقع العمل.

واضطر العمال، كما يظهر خلال الصور، إلى افتراش “الكراتين”، أو النوم داخل أنبوب خرساني كبير، أو اتخاذ الحواجز البلاستيكية حاجزاً من البرد.

بدوره، أوفد فرع وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة بالرياض مراقبين إلى مواقع العمال ووقف على حالهم، وألزم الشركات التابعين لها بتوفير أمَاكِن ملائمة لهم، بعد أخذ التعهدات عليها بعدم تكرار المخالفة.