الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

المملكة تحقق إنجازاً ثقافيا جديداً بتسجيل «القط العسيري» في اليونسكو

المملكة تحقق إنجازاً ثقافيا جديداً بتسجيل «القط العسيري» في اليونسكو
0

تواصل – واس:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” عن إدراج فن “القط العسيري ” ( فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير ) في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في جزيرة “جيجو” في كوريا الجنوبية خلال الفترة ٤ الى ٩ ديسمبر الجاري، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى “اليونسكو” الدكتور إبراهيم البلوي و مدير عام الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبدالرحمن العيدان و فريقي عمل الجمعية و المندوبية، حيث انتهت مناقشة الملف المقدم لـ”اليونسكو” بالموافقة على تسجيل عنصر “القط العسيري ” في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة “اليونسكو” .
وباركت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز, للوطن هذا الإنجاز الثقافي والتراثي الهام، مقدمة الشكر لشركاء الجمعية في تسجيل هذا الملف لدى “اليونسكو” وهم المندوبية الدائمة للمملكة في” اليونسكو” ووزارة الثقافة و الإعلام و المجتمع المحلي العسيري، إضافة إلى فريق عمل #نحن تراثنا.
من جهته أوضح المندوب الدائم للملكة العربية السعودية لدى منظمة “اليونسكو” الدكتور ابراهيم البلوي, أن المندوبية عملت على هذا الملف مع بارك لوطننا الغالي هذا الإنجاز بتسجيل ملف القط العسيري ، لقد عملنا جمعية #نحن تراثنا و وزارة الثقافة و الإعلام إضافة إلى التنسيق مع الدول الأعضاء في “اليونسكو” لضمان تسجيل الملف .
بدوره أكد مدير عام الجمعية السعودية للمحافظة على التراث #نحن_تراثنا “ عبدالرحمن العيدان, فخر الجمعية بشراكتها المثمرة مع وزارة الثقافة والإعلام والمندوبية الدائمة لدى اليونسكو والمجتمعات المحلية في تسجيل ثلاث ملفات وطنية وهي “العرضة” و”المزمار” والآن “القط العسيري” ، مقدماً شكره لهيئة السياحة والتراث الوطني وإمارة منطقة عسير على الدعم والمساندة و فريق عمل #نحن تراثنا, وإبراهيم مدير فرع الجمعية في منطقة عسير مسفر الألمعي .
يذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد الملفات للتسجيل في لائحة التراث العالمي للتراث الثقافي غير المادي، وقد عملت الجمعية مع المجتمعات المحلية في جمع المادة وتوثيقها وتسجيل شهادات الممارسين ضمن دورها كمنظمة مجتمع مدني .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رابطة العالم الإسلامي: العبث بالقدس سيواجه بغضب.. ونثمن جهود المملكة

رابطة العالم الإسلامي: العبث بالقدس سيواجه بغضب.. ونثمن جهود المملكة

أمام الأمم المتحدة.. المملكة تستنكر الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجيا

أمام الأمم المتحدة.. المملكة تستنكر الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجيا

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

المنيع والمطلق والشثري: ما رأيناه بمعرض روائع الآثار يبرز المكانة التاريخية للمملكة (صور)

المنيع والمطلق والشثري: ما رأيناه بمعرض روائع الآثار يبرز المكانة التاريخية للمملكة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد
قيادات مسلمي أمريكا: قرار ترامب بشأن القدس مدمر ومتهور
تقارير وحوارات

قيادات مسلمي أمريكا: قرار ترامب بشأن القدس مدمر ومتهور

المزيد
المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»
تقارير وحوارات

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»

المزيد
مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>