الجبير يبحث التنسيق المشترك مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي

تواصل – واس:

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، المبعوثَ الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك حيال العديد من القضايا.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة السفير عبدالرحمن الرسي، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفير أحمد العقيل.