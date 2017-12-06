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مؤشر سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند مستوى 7026.06 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند مستوى 7026.06 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 41.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7026.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 232 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، والإعادة السعودية، ومسك، والصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التصنيع، وأسمنت نجران، وأسمنت الجنوب، وسلامة، والعاونية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.34% و 3.17% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وزين السعودية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والراجحي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 62.57 نقطة ليقفل عند مستوى 3129 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.

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