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لماذا نسمع ضجيجاً عند رؤية هذه الصورة الصامتة؟

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تواصل – وكالات:

انتشر أحد أشكال الرسوم المتحركة “GIF” عبر شبكة الإنترنت، وأصاب المتابعين بالحيرة مع سماع “صوت مكتوم” في رؤوسهم كلما ضرب الأرض هيكل متحرك يظهر في الصورة، فما هو السبب؟

وأوضح كريستوفر فاسنيدج، طالب الدكتوراه في علم النفس بالعاصمة البريطانية لندن، أن الجواب يتعلق بكيفية عمل الحواس، ويعد هذا الوهم مثالاً على الحس المرافق (حالة عصبية تتمثل بالمزج بين الحواس المختلفة)، مثل السمع والبصر وارتباط اللمس بالبصر، بحسب موقع “فيرج”.

وفي عالمنا الحالي، تحيط بنا الحركات التي ترتبط منطقياً مع الصوت، وتشير الأدلة إلى أن ما يسمى بالاقتران التراكمي يمكن تعلمه في الصغر، كما أنه من المنطقي أن الكثير من الناس يستطيعون تطوير الحس المرافق للأشياء الشائعة جداً، ويبدو أن هذه الحالة العصبية ترتبط مع الرسم المتحرك الصاخب، الذي يطلق عليه فاسنيدج “الاستجابة السمعية للآثار البصرية”.

وعلى الرغم من أن ظاهرة السمع المرافق لحركة الأشياء لم يتم دراستها بشكل جيد، إلا أن إحدى الدراسات أشارت مؤخراً إلى أن ما يصل إلى 20% من الناس يعانون من Vear، وهو درجة أعلى من 2 إلى 4% من أشكال الحس المرافق، كما يقول فاسنيدج، وكما هو الحال مع جميع الظواهر، فإن بعض الناس أكثر عرضة للوهم مقارنة بالآخرين، وهذا يتوقف على طبيعة تكوين أدمغتنا.

وربما نعتقد أن الصوت حقيقي لأنه منطقي في الواقع، وهذه الظاهرة شائعة جدا ويمكن أن تلفت انتباهنا إلى العديد من الرسوم المتحركة GIF المشابهة لهذا المثال الواضح.

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