حماية المستهلك: 50% من المنتجات بالمملكة مغشوشة

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قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني، إن المبالغ المقدرة والناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة تصل إلى 16 مليار سنوياً.

وأضاف “القحطاني”، خلال حديثه في ديوانية الراجحي، أن 50% من المنتجات في السوق السعودي مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة، بناء على دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس عام 2013 شملت 1200 عينة، وكان أبرز المخالفات في الأدوات والتوصيلات الكهربائية، مؤكداً أنها مؤشرات بالغة الخطورة.

وتابع، أن “هناك تزايداً متنامياً في كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة لدى مصلحة الجمارك؛ حيث بلغ عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة المضبوطة أكثر من 123 مليون وحدة”.