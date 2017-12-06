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«باشر» يرصد 18 ألف مخالفة مرورية في الرياض خلال يوم واحد

«باشر» يرصد 18 ألف مخالفة مرورية في الرياض خلال يوم واحد
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تواصل – الرياض:

كشفت إدارة مرور منطقة الرياض أن نظام “باشر” لرصد المخالفات المرورية، رصد أكثر من 18 ألفاً و500 مخالفة في مدينة الرياض يوم أول من أمس الاثنين.

وقال مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن العجمي: إن المخالفات التي يرصدها رجال المرور من خلال أجهزة باشر، هي المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة ومنها استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان والوقوف الخاطئ والدخول على المسارات أثناء السير. بحسب “الرياض”

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت “نظام” باشر الذي يتيح لرجال المرور إمكانية تسجيل المخالفات من خلال أجهزتهم المحمولة دون الحاجة إلى إيقاف المخالفين.

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