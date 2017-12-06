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مواجهات في بيت لحم احتجاجاً على الخطوات الأمريكية بشأن القدس
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تواصل – وكالات:

اندلعت، اليوم الأربعاء، مواجهات في بيت لحم عند قبة راحيل بين فلسطينيين وعناصر من جيش الاحتلال الصهيوني.

وقالت مصادر -وفقاً لروسيا اليوم- إن مجموعة من الشبان قاموا بإغلاق طريق القبة ورشق الجنود الصهاينة بالحجارة، وذلك احتجاجاً على اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وشهد محيط صحن القبة في المسجد الأقصى اليوم تواجد أعداد من المستوطنين.

وكان مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني قد حذر من صعود مجموعة من المستوطنين إلى صحن مسجد قبة الصخرة بحراسة أمنية مشددة، مؤكداً أنها تهدف إلى فرض واقع جديد.

وقال الكسواني إن “كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية رافقوا المستوطنين أثناء جولتهم في الصحن للالتفاف على هذا التصرف وكأنه لم يحدث شيء”.

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