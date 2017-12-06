تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمحافظة جدة. فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

أقدم/ سعود بن سعد بن عبدالجبار البردي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته/ حسنة بنت حسين بن حسن البردي – سعودية الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليها وضرب رأسها بحجر حتى الموت بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله زوجته غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ سعود بن سعد بن عبدالجبار البردي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 18 / 3 / 1439 هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    ابوبدر

    أسأل الله السلامة والعفو والعافيه والله لايبلانا والله مايقتل زوجته وهو بكامل عقله بس خلاص أخذ جزاه بالدنيا وحسابه في الآخره على الله

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