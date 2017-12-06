«عدل جدة الثانية» تبدأ إفراغ العقارات الصادر لها صكوكا الكترونية

تواصل – جدة:

أكدت مصادر عدلية أن “كتابة عدل جدة الثانية” الواقعة شمال شرق جدة بدأت في استقبال إفراغ العقارات الصادر لها صكوك إلكترونية، في حين تفرغ العقارات للصكوك القديمة في كتابة عدل جدة الأولى في شارع الأربعين ببريمان.

وقالت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إن وزارة العدل هدفت بذلك إلى اختصار وتسريع العمل والاستفادة من كوادرها، وأخضعت الوزارة منسوبيها إلى برامج تدريب وتأهيل مكثفة استباقاً لهذه الخطوة، ويجري حالياً الإفراغ الفوري في كتابات العدل وفق النظام الشامل للإفراغ الآلي.

وقال الخبير والمسوق العقاري محسن العطاس: إن عمليات الإفراغ والرهن للعقارات تجري بسهولة وسرعة، وتوقع أن يبدأ السوق معالجة حالة الركود تدريجيا بداية العام الجديد، واقترح على وزارة العدل منح البائع والمشتري إدخال بياناتهم آلياً قبل الإفراغ في موقع الوزارة على غرار الوكالات الشرعية اختصاراً للوقت والجهد.

يُذكر أن كتابة عدل الثانية تختص بإصدار الوكالات الشرعية، في حين تختص كتابة عدل الأولى بإفراغ العقارات.