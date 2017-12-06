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هذه الرسالة تفيد بـ«اختراق» حسابك البنكي

هذه الرسالة تفيد بـ«اختراق» حسابك البنكي
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المختص التقني ياسر الرحيلي، إلى أن رسائل كلمات السرّ المؤقتة التي تصل من البنك، تدل على أنه تم اختراق الحساب، ويجب إجراء فحص سريع للجوال.

وقال “الرحيلي” عبر حسابه على “تويتر”: إن “وصلتك كلمة سِر مؤقتة من بنكك وأنت لم تدخل على حسابك فلا تعتقد أنها أُرسلت لك بالخطأ، وإنما هي قد تكون دليلاً على أن جهازك الشخصي مخترق وربما أيضاً جوالك”.

وأضاف: “لذلك، في حال وصول كلمة سر مؤقتة لحسابك البنكي وأنت لم تدخل على حسابك، افحص جهازك بمكافح فيروسات محدث ثم غير كلمة السر لحسابك وافحص جوالك إن كان أندرويد”.

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