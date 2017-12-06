صرف 250 مليون ريال لمساهمي «المتعثرة»

تواصل – الرياض:

كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية”، يوسف السناني، أن اللجنة دفعت نحو 250 مليون ريال للمساهمين خلال الحملة الأولى والثانية من برنامج “حقوقكم أمانة” الذي نظمته اللجنة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبيَّن، أن الحملة الثالثة للبرنامج تتطلع خلالها اللجنة لاتخاذ أساليب جديدة للوصول إلى أكبر عدد من المساهمين، وصرف حقوقهم بالكامل.

وأضاف “السناني”، تعليقاً على آلية عمل اللجنة في الوصول للمساهمين وإعادة حقوقهم، “اللجنة تعمل على حصر أسماء المساهمين، ومعرفة عناوينهم، والتحري عن المساهمين من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية عن الأشخاص الذين لم يستدل عليهم، وتطبيق الإجراءات النظامية، التي تساعد على استعادتهم لحقوقهم من المساهمات العقارية”.