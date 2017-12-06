الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

جثة شاب مفقود تظهر محروقة وبها طلقة بالرأس في بيت مهجور بالباحة

خادم الحرمين لـ«ترامب»: أي إعلان أمريكي بشأن القدس سيضر بمفاوضات السلام

خادم الحرمين لـ«ترامب»: أي إعلان أمريكي بشأن القدس سيضر بمفاوضات السلام

«القصبي» يكشف طريقة الاستثمار في مليارات التسوية من قضايا الفساد

«القصبي» يكشف طريقة الاستثمار في مليارات التسوية من قضايا الفساد

النائب العام: 320 شَخْصَاً استُدعُوا أمام مُكَافَحَة الْفَسَادِ و159 تم إيقافهم

النائب العام: 320 شَخْصَاً استُدعُوا أمام مُكَافَحَة الْفَسَادِ و159 تم إيقافهم

ضبط 4 رجال بصعيد مصر «وأدوا بناتهم»

ضبط 4 رجال بصعيد مصر «وأدوا بناتهم»
0

تواصل – متابعات:

تشهد محافظة سوهاج في صعيد مصر حالةً من الغضب الشديد، بسبب عودة ظاهرة قتل الآباء لأطفالهم “البنات” بهدف إنجاب الولد وكراهية البنات، طبقاً لـ “المصريون”.

وقالت الصحيفة إن محاضر الشرطة، سجلت أربع حالات لآباء قتلوا بناتهم الرضع بعد ولادتهن.

الحالة الأولى في مركز جرجا جنوب المحافظة، حيث قام عامل يدعى (مهران.م 44 عاماً)، بقتل طفلته عقب ولادتها بـ4 أيام دون رحمة أو شفقة، مبرراً ذلك برغبته في إنجاب الولد.

والثانية في مدينة المراغة، حيث لقيت طفلة بالغة من العمر شهرين مصرعها على يد والدها المدعو (حسين.ا.م) مزارع، والذي اعترف بارتكابه واقعة القتل، معللاً ذلك بأنه قام بفعلته خشية جلب العار له على يد ابنته في المستقبل.

والثالثة بمركز جهينة، حيث قام مزارع يدعى (محروس.ك) بتعذيب طفلته الرضيعة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها؛ ما أدى إلى وفاتها، وتم إلقاء القبض على والدها الذي أقر بارتكابه للواقعة لذات السبب.

وفي مركز البلينا جنوب المحافظة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً، بعثور أحد المواطنين على رضيعه في الأسبوع الأول من العمر ملقاة بجوار صندوق قمامة، وتم إيداعها دار رعاية وتحرر محضر بالواقعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

بعد 4 أشهر من العثور على جثتها.. دفن «الطفلة أصايل» بحائل

بعد 4 أشهر من العثور على جثتها.. دفن «الطفلة أصايل» بحائل

«الرضيع المدفون في الرمال».. هل يقبض على والده ويحاكم وفق نظام الحماية؟ (فيديو) 

«الرضيع المدفون في الرمال».. هل يقبض على والده ويحاكم وفق نظام الحماية؟ (فيديو) 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قيادات مسلمي أمريكا: قرار ترامب بشأن القدس مدمر ومتهور
تقارير وحوارات

قيادات مسلمي أمريكا: قرار ترامب بشأن القدس مدمر ومتهور

المزيد
المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»
تقارير وحوارات

المبتعث المبدع «معاذ بوعائشة» يكشف لـ«تواصل» قصة إنجازه الجديد طباعة «قلب جنين»

المزيد
مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>