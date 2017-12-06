ضبط 4 رجال بصعيد مصر «وأدوا بناتهم»

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تشهد محافظة سوهاج في صعيد مصر حالةً من الغضب الشديد، بسبب عودة ظاهرة قتل الآباء لأطفالهم “البنات” بهدف إنجاب الولد وكراهية البنات، طبقاً لـ “المصريون”.

وقالت الصحيفة إن محاضر الشرطة، سجلت أربع حالات لآباء قتلوا بناتهم الرضع بعد ولادتهن.

الحالة الأولى في مركز جرجا جنوب المحافظة، حيث قام عامل يدعى (مهران.م 44 عاماً)، بقتل طفلته عقب ولادتها بـ4 أيام دون رحمة أو شفقة، مبرراً ذلك برغبته في إنجاب الولد.

والثانية في مدينة المراغة، حيث لقيت طفلة بالغة من العمر شهرين مصرعها على يد والدها المدعو (حسين.ا.م) مزارع، والذي اعترف بارتكابه واقعة القتل، معللاً ذلك بأنه قام بفعلته خشية جلب العار له على يد ابنته في المستقبل.

والثالثة بمركز جهينة، حيث قام مزارع يدعى (محروس.ك) بتعذيب طفلته الرضيعة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها؛ ما أدى إلى وفاتها، وتم إلقاء القبض على والدها الذي أقر بارتكابه للواقعة لذات السبب.

وفي مركز البلينا جنوب المحافظة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً، بعثور أحد المواطنين على رضيعه في الأسبوع الأول من العمر ملقاة بجوار صندوق قمامة، وتم إيداعها دار رعاية وتحرر محضر بالواقعة.