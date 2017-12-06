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سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا
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تواصل – متابعات:

صنف موقع أمريكي متخصص في قياس سرعة الإنترنت المملكة بين الدول الأدنى عالمياً، حيث احتلت المرتبة 96 من ضمن 122 دولة في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة على الهاتف الجوال بمقدار 10.47 ميجا في الثانية، وفق مؤشر أكتوبر الماضي، محققة تقدماً مقداره 9 مراتب عن الشهر السابق.

واحتلت المملكة المرتبة 75 ضمن 134 دولة في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة في النطاق العريض FIXED BROADBAND بمقدار 18.26 ميجا في الثانية، محققة تقدم 3 مراتب عن الشهر السابق، وذلك وفقا لبيانات موقع «سبيد تيست» الذي تأسس في 2006 ومقره واشنطن.

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