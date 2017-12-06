وزير الدفاع الأمريكي: طريقان أمام اليمن بعد مقتل «صالح»

تواصل – رويترز:

قال جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي: إن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيؤدي على الأرجح، في المدى القصير، إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

وأضاف ماتيس للصحفيين على متن طائرة عسكرية في الطريق إلى واشنطن بعد رحلة قصيرة إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا قائلاً: إن من السابق لأوانه معرفة تأثير مقتل صالح على سير الحرب.

وتابع: إن هذا قد يدفع الصراع صوب مفاوضات سلام تدعمها الأمم المتحدة، أو تحوله إلى “حرب أشد ضراوة”.

لكنه أضاف أن “شيئاً واحداً أعتقد أن بوسعي أن أقوله بمزيد من القلق وربما الترجيح وهو أن الوضع بالنسبة للأبرياء هناك، الجانب الإنساني، سوف يتدهور على الأرجح في المدى القصير”. ولم يوضح سبباً لذلك.

وقال ماتيس: “لذلك فإن هذا هو المجال الذي ينبغي لنا جميعاً أن نشمر عن سواعدنا فيه. الآن، ماذا ستفعلون بخصوص الدواء والغذاء والمياه النظيفة والكوليرا، أعتقد أنه يتعين زيادة التركيز على الجانب الإنساني في الوقت الحالي“.