ضبط سائق حافلة سَحَلَ قطتين على طريق سريع في الأحساء

تواصل – الأحساء:

ضبط رجال المرور في الأحساء، صباح أمس، قائد حافلة سحل قطتين مربوطتين على طريق سريع، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وجرت إحالته والحافلة إلى المديرية العامة للزراعة في الأحساء، بناء على خطاب الاستدعاء الصادر منها أخيراً.

وأوضحت مصادر – وفقاً لـ«الوطن» – أن المديرية العامة للزراعة، خاطبت في وقت سابق إدارة المرور بالمحافظة، برفقة قرص ضوئي مدمج لمقطع فيديو، يظهر فيه سحل القطتين المربوطتين خلف الحافلة، ولم تكن أرقام وحروف لوحة الحافلة واضحة، وبعد إجراء البحث والتقصي والتدقيق في الحافلة، تم التوصل إلى قائدها.

وأوضحت المصادر أن دور رجال المرور يكمن في ضبط قائد الحافلة وحجز المركبة وإحالتهما إلى المديرية العامة للزراعة، لاستكمال إجراءاتها طبقاً لنظام الرفق بالحيوان، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل مخالفة مرورية على الحافلة أو قائدها.