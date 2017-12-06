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«التأمينات»: صرف «الدفعة الواحدة» يحرم المرأة من 6 منافع للمعاشات

«التأمينات»: صرف «الدفعة الواحدة» يحرم المرأة من 6 منافع للمعاشات
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تواصل- فريق التحرير:

نصحت المؤسسة العامة للتأمينات، المرأةَ بالتريث في صرف المستحقات قبل موعد المعاش، مؤكدة أن الدفعة الواحدة تحرمها من 6 منافع للنظام.

وأوضحت، أن المنافع المفقودة تشمل صرف معاش تقاعدي عند سن الستين، أو معاش مبكر، أو صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني، وصرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة، فضلًا عن ضم المدد في حال الالتحاق بعمل حكومي.

وأشارت المؤسسة إلى صرف المعاش المبكر إلى 6 فئات قبل سن الستين، الأولى في حالة المشترك الذي توفرت له مدة اشتراك فعلية قدرها 300 شهر، الثانية المرأة التي بلغت 55 عامًا ولديها 120 شهرًا فترة اشتراك.

وتشمل المشترك الذي يعمل بالأعمال الشاقة وبلغ عمره 55 سنة ولديه مدة اشتراك فعلية قدرها 120 شهرًا، والمشترك المسجون 3 سنوات ولديه مدة لا تقل عن 120 شهرًا بالإضافة إلى المشترك المفقود أو الغائب ويعامل معاملة المتوفى والمشترك الذي حدث له عجز مهني أو توفي.

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