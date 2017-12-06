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مأرب تتجهز بالقوة والسلاح لتحرير صنعاء.. وتويتر ينتفض لدعم قوات التحالف

مأرب تتجهز بالقوة والسلاح لتحرير صنعاء.. وتويتر ينتفض لدعم قوات التحالف
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تواصل – فريق التحرير

حالة تأهب قصوى تشهدها مدينة “مآرب” شمالي اليمن، بعد أنباء عن وصل معدات عسكرية ضخمة مساء أمس إلى المدينة؛ استعداداً لانطلاق عملية عسكرية ضخمة لتحرير “صنعاء” من ميلشيات الحوثي الإرهابية.

ووفقاً لمصدر عسكري لصحيفة “عدن الغد” فإن المعدات العسكرية بينها ناقلات جند ومدرعات وأطقم مقاتلين، وجميعها وصلت إلى محافظة “مأرب” تمهيداً لعملية عسكرية لتحرير “صنعاء”، يُتوقع أن تبدأ خلال أيام قليلة.

وفي مقابل اشتعال الأوضاع على الأراضي اليمنية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم الافتراضي، اشتعلت أيضاً بالتغريدات الحماسية، التي تساند وتآزر قوات التحالف العربي وقوات اللجان الشعبية المساندة للشرعية، والتي تؤكد ضرورة اجتزاز الإرهاب الحوثي من جذوره باليمن.

وعلى موقع “تويتر” أشعل المغردون تغريداتهم بهاشتاق (#انطلاق_عمليه_تحرير_نحو_صنعاء) الذي امتلأ خلال ساعات قليلة من انطلاقة، بمئات التغريدات التي تعبر عن تكتل اليمنيين خلف قيادة التحالف لاستعادة صنعاء من سيطرة الميليشيات الحوثية.

وخلال السطور التالية نستعرض عدداً من مشاركات المغردين في هاشتاق (#انطلاق_عمليه_تحرير_نحو_صنعاء):

المغرد المعروف باسم “رجل اليمن العربية‏” شارك في الهاشتاق قائلاً: (الله، الوطن، الشعب، تحيا الجمهورية اليمنية وحفظ الله المملكة العربية السعودية شكرا للملك سلمان العزم) وذلك في تعبير واضح منه عن مساندته للملكة في حربها ضد الإرهاب الحوثي الغاشم.

أما الناشط (ALYEMENNOW)، فغرد قائلاً: (الشعب بأكمله ثائر ، ملّ وذاق ممارسات أنجاس إيران ، والرجال في داخل صنعاء سينقضون عليهم مثل الأسود، الصفوف تترتب و ليميز الله الخبيث من الطيب ، فلا تيأسوا وثقوا بالله وتوكلوا عليه).

فيما شاركت الناشطة (فائقه السيد باعلوي‏) في الهاشتاق قائلة: (بصفتي قيادية مؤتمرية محبه للوطن والثورة والجمهورية والزعيم صالح فاني نادم أشد الندم باني وضعت يدي مع يد النجس المجوسي الكهنوتي الإيراني عبدالملك الحوثي ونزلت المدارس والقطاعات النسويه للتحريض ضد هادي والشرعية والتحالف، الآن أقول مرحبا بصقور التحالف في صنعاء).

“ريوم الغامدي”‏ عبَّرت عن غضبها الشديد من تصرفات ميليشيا الحوثي قائلة: (لاكسرى بعد كسرى واللي مؤيد لإيران يرجع لرشده ويكون عربي أصيل ويترك عنه العماله مع الخونه حزباله والحوثي الي باعوا أوطانهم لإيران).

الناشط “أحمد الزهراني” عبَّر عن فخره بعروبته، منادياً كل العرب للتوحد في وجه الروافض الإيرانيين قائلاً: (بسم الله الله أكبر يا صنعاء العروبة، انهضوا هبوا يا شرفاء أهل اليمن ها قد لاح في الأوفق عودة اليمن السعيد للعرب وتطهيره من نجس الروافض وأذنابها من الحوثة الصعاليك و الخونة).

الدكتور خالد آل سعود، توجه إلى الله بالدعاء عبر حسابه على تويتر، حيث شارك في الهاشتاق قائلاً: (على بركة الله تعالى وعونه وتوفيقه ، في سبيل إستراد ” يمننا العربي الشقيق ” من الهيمنة الفارسية المجوسية).

أما الناشط “سعيد الخولاني”، فقد دعا مواطني صنعاء وعمران وصعدة من أبناء قبائل خولان وهمدان وغيرها بتجديد البيعة للرئيس “هادي” وأردف قائلاً: “ونقول لسلمان الحزم, اضرب بيد من حديد ونقسم بالله أننا معاك حتى لو مايبقى واحد مننا”.

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