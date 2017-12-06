موقع يمني: دفن «صالح» بالليل سِرًا على ضوء مصباح وبحضور 5 أشخاص

تواصل – الرياض:

قال موقع “المشهد اليمني”، نقلاً عن مصدر خاص، إن جماعة الحوثي قامت بدفن جثمان علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق، بمقبرة الشهداء في صنعاء ليلاً، بحضور عدد قليل من أقاربه البعيدين وأبناء بلدته.

ونقل المصدر عن أحد المشيعين أن عملية الدفن تمت بسِرية تامة، وبمشاركة عدد محدود من أبناء منطقته ومن أقاربه البعيدين، وقالت قناة “سكاي نيوز” إنه تم دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء ليلاً من دون مراسم.

ولكن موقع “المشهد اليمني” الإخباري، قال : إنه “لم يتمكن من التأكد من صحة رواية الدفن من مصادر أخرى”، فيما نقل عن ناشط من حزب المؤتمر الشعبي العام أن عملية دفن جثمان صالح جرت ليلاً على ضوء مصباح، وبحضور 5 أشخاص فقط من عائلته.