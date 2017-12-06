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«تويتر» تُعلن عن ميزة جديدة وتُغيِّر طريقة التصويت

«تويتر» تُعلن عن ميزة جديدة وتُغيِّر طريقة التصويت
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تواصل – وكالات:

منذ أن أُطلقت ميزة التصويت على «تويتر»، لم تحصل هذه الميزة على تحديث جذري يقدم إضافة حقيقة لها، باستثناء زيادة عدد الأيام والساعات، وبعض الخطوات البسيطة، وهذا غير كاف لميزة أُطلقت منذ عامين تقريبا.

وفي هذا الصدد بدأت «تويتر» في اختبار ميزة جديدة ربما تسهم في إنعاش ميزة التصويت مجددا، إذ سيتمكن المستخدمون من وضع صورة أو فيديو في تغريدة التصويت، وهذا غير ممكن حالياً.

ووفقاً لموقع TECH-WD، فإن الميزة ما تزال في وضع الاختبار، ويفترض أن تكون الصور والفيديو بالسياسية الحالية نفسها لـ»تويتر»، بحيث لا تتجاوز مدة الفيديو دقيقتين و20 ثانية، مع إمكان إضافة صورة متحركة GIF. وكما جرت العادة مع مثل هذه المزايا، يتم اختبارها على عدد محدود من المستخدمين، ثم تتاح للجميع لاحقاً.

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