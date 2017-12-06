الجمعية الأمريكية للعلاج الطبيعي تضم مبتعثاً من جامعة تبوك لفريقها البحثي

تواصل- تبوك:

اجتاز طالب الدكتوراه يوسف مشبب الشهري، المبتعث من جامعة تبوك، الاختبارَ الشاملَ لمرحلة الدكتوراه في جامعة تكساس بمدينة دالاس الأميركية بنجاح، وحصل الشهري المختص في العلاج الطبيعي لأمراض العضلات والعظام، على منحة ودعم مالي من الجمعية الأمريكية للعلاج الطبيعي بولاية تكساس، باحثا رئيس ضمن فريق بحثي من الجامعة نفسها، وفقاً لـ”الوطن”.

يأتي ذلك، بعد اختيار البحث المقدم بعنوان “آثار التمارين العلاجية للعمود الفقري على التوازن الديناميكي والأداء الوظيفي للبالغين الذين يعانون آلاما أسفل الظهر الحادة والمزمنة”، ضمن كثير من الأبحاث العلمية بعد منافسة وتحكيم من المختصين والمحكمين في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي.

وتهدف الدراسة إلى الكشف عن آثار التمارين العلاجية للعمود الفقري على التوازن الديناميكي، والأداء الوظيفي، ومستوى الألم والإعاقة للمرضى الذين يعانون آلاماً أسفل الظهر.

وبهذه المناسبة عبّر الشهري عن شكره وتقديره لجامعة تبوك، على دعمها المتواصل للمبتعثين، وحث زملاءه المبتعثين على المبادرة بالمشاركة في مثل هذه المنافسات، وتمثيل وطنهم خير تمثيل.