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حماية المستهلك: سموم في لبس الأطفال.. وضبط بضاعة مغشوشة بـ3 مليارات ريال

حماية المستهلك: سموم في لبس الأطفال.. وضبط بضاعة مغشوشة بـ3 مليارات ريال
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تواصل – متابعات

حذَّر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني من احتواء بعض ألعاب وملابس الأطفال على مادتي «الرصاص والزرنيخ» السامتين والمحرمتين، اللتين تعدان من أبرز مخاطر الغش التجاري، مشيراً إلى أن قيمة البضائع المقلدة والمغشوشة التي ضبطتها الجمارك وصلت إلى 3 مليارات ريال.

وأوضح “القحطاني” في تصريحات نشرتها “عكاظ” أنه خلال السنوات الـ 20 الماضية دخلت منتجات إلى الأسواق المحلية وأعلن سحبها؛ نظراً لاحتوائها على تلك المواد، لافتاً إلى عدم وجود دراسات تناولت هذا الجانب.

وقال القحطاني: «لم نسمع بسحب بضائع مقلدة ومغشوشة» ألعاب أطفال، وإكسسوارات خاصة بهم، وملابس «من الأسواق السعودية».

وأضاف: «ليس من اختصاص الجمعية الضبط القضائي، ولكن دورنا هو التوعية من خلال برنامج «المستهلك الذكي»، كما أن نظام حماية المستهلك الخليجي يحتوي على 15 ثغرة».

وبيَّن أنه توجد بضائع مقلدة مثل «فحمات السيارات» يجب أن يحاسب من أدخلها إلى السوق، والتعامل معها كقضية جنائية، مشيراً إلى أنه ربما توجد ثغرات في المختبرات المحلية، أو حدث استسهال لاختبارات تلك البضائع.

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