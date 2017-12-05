منزلان بـ«5 ريالات».. بشرطين

تواصل- وكالات:

عُرض منزلان في بريطانيا للبيع بسعر لا يتجاوز 1 جنيه استرليني (نحو 5 ريالات) لكل منهما، ولكن يجب على المشتري، أن يلتزم ببعض الشروط بعد شرائهما.

وأعلن مجلس مدينة ستوك أون ترينت، عن نيته بيع منزلين فارغين منذ فترة طويلة، بسعر 1 جنيه استرليني لكل منهما، شريطة أن يقوم المشتري، بإجراء التصليحات اللازمة للمنزلين، بالإضافة إلى أن يسكن المشتري في المنزل الذي يحصل عليه.

ويأمل مجلس مدينة ستوك أون ترينت، أن يساعد بيع المنزلين اللذين يعودان إلى العصر الفكتوري بهذا السعر الرمزي، على إعادة إحيائهما من جديد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال عضو المجلس راندي كونتة: “إن هذين العقارين المدرجين ضمن الطراز الفكتوري هما جزء من حساباتنا في إيرادات الإسكان، وقررنا أن نزيلهما من محفظتنا، مما يوفر فرصاً استثمارية، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع كله”.

وأضاف: “سيتم بيع المنزلين بمزاد علني، ويجب على المشترين الالتزام بالسكن فيهما. وسيتم عرض المنزلين على أساس عقد إيجار طويل، ويجب أن يتم الانتهاء من جدول مفصل لأعمال الصيانة، قبل أن يتمكن المشتري من الحصول على العقارين مقابل أسعار رمزية”.