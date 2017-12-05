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خاص بالأطفال.. مزايا «فيس بوك مسنجر كيدز» وطريقة استخدامه (صور)

خاص بالأطفال.. مزايا «فيس بوك مسنجر كيدز» وطريقة استخدامه (صور)
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تواصل – وكالات:

أطلقت شبكة فيس بوك تطبيقاً خاصاً للأطفال دون عمر 13 عاماً أسمته “مسنجر كيدز”، ليتواصل الصغار مع ذويهم، تحت رقابة وسيطرة أبوية، وهذا يعني أن الطفل لن يستخدم النسخة الكاملة من فيس بوك، وذلك تجنباً للانخراط في الحديث مع غرباء أو الوقوع فريسة في يد متطفلين.

يتوفر التطبيق Facebook Messenger Kids حالياً للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أجهزة آي فون وآي باد أو آي باد تاتش، فيما ستطلق نسخة خاصة لأجهزة أندرويد عبر متجر “غوغل بلاي” ومتجر “أمازون آب” قريباً.

ونستعرض فيما يلي أبرز مزايا التطبيق وكيفية عمله بالصور:

1-يتسم التطبيق بعدم وجود إعلانات قد تسبب مضايقات للطفل أو تعرضه لمشاهدة محتوى إباحي أو غير لائق.

2- يتسم التطبيق بعدم احتوائه على ميزة الشراء داخل التطبيق حتى لا يُكلف الصغير ذويه ويستخدم بطاقات ائتمانهم دون قصد.

3- يتسم التطبيق بخصوصية وأمان عاليين، فهو مصمم خصيصاً للأطفال الصغار الذين يستخدمون تطبيقات الدردشة للمرة الأولى أي من عمر 6 إلى 12 عاماً، وليس المراهقين.

 

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