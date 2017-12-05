اعتقال شخصين للاشتباه في محاولة اغتيال رئيسة وزراء بريطانيا

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين اشتبهت في أنهما يخططان لنسف بوابات مقر الحكومة البريطانية في “داونينج ستريت” بالعاصمة لندن، واغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن الرجلين اعتقلا للاشتباه في تخطيطهما لقتل ماي باستخدام قنبلة في شكل حقيبة لنسف بوابات مقر الحكومة ثم طعن رئيسة الوزراء بسكاكين.

واعتقل المشتبه بهما وهما، نعيمور زكريا، البالغ من العمر 20 عاما، ومحمد عاقب، البالغ من العمر 21 عاما، أثناء مداهمات في لندن الأسبوع الماضي، واتهما باتهامات تتعلق بالإرهاب. ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة في ويستمنستر اليوم الأربعاء، بحسب الصحيفة.

تجدر الإشارة الى أن بريطانيا عانت من خمس هجمات إرهابية هذا العام في لندن ومانشستر حيث قتل 36 شخصا بشكل إجمالي في تلك الهجمات.